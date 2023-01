Vaste sluitingstijden voor bars, restaurants, supermarkten, carwashes en verkoopstands

In het kader van ordening gelden er nu vaste sluitingstijden voor bars, restaurant, supermarkten, carwashes en verkoopstands van worst, groenten en fruit en bbq in heel Suriname.

Het besluit is in collectief verband der districtscommissarissen genomen, nadat het gebleken is dat het Korps Politie Suriname bij de uitvoering van haar werkzaamheden, geconfronteerd wordt met diverse zaken, waardoor er niet adequaat opgetreden kan worden.

De sluitingstijden voor onderstaande branches zijn als volgt:

Eet- en drinkgelagen (bars en restaurants) : Van maandag tot donderdag tot 23:00u, des weekend om 02:00u daaraanvolgend.

Supermakten : Dagelijks tot 22:00u

Worststands : Dagelijks tot 22:00u

Carwashes: Dagelijks tot 21:00u

Stands middels verplaatsbare tafel en tent

Groenten- en fruitstands , dagelijks tot 19:00u

Bbq-stands– van maandag donderdag tot 23:00u, des weekends tot 02:00u daaraanvolgend

Deken der districtscommissarissen, Shafiek Goelaman, zegt aan Waterkant.Net dat elke districtscommissaris het beleid ten aanzien van control en ordehandhaving met de gewestelijke politiecommandant van hun verzorgingsgebied zal uitstippelen.