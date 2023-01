Braziliaanse top artiest DJ Guuga live in Suriname

Lustig Events, Anything International en Tour De Su hebben de handen ineen geslagen en brengen de Braziliaanse DJ Guuga naar Suriname. Op maandag 6 maart 2023 zal deze mega ster de grondvesten laten trillen. Het evenement zal vanaf 22:00u worden gehouden te Copacabana Boulevard aan de Anton Dragtenweg.

DJ Guuga, wiens echte naam Wagner Marinho de Santana is, is een 29 jarige Braziliaanse muzikant geboren te São Paulo. Guuga produceert voornamelijk zijn eigen tracks en brengt deze ten gehore tijdens zijn live DJ performances. Het prachtige van zijn optreden is dat Guuga live zingt op zijn eigen geproduceerde songs.

Zijn muziek carrière begon als lokale zanger in 2008 waar hij optrad in São Paulo. In 2018 maakte hij zijn debuut album genaamd Baile de Guuga. De muziekstijlen die Guuga hanteert zijn Arrocha & Funk carioca. Met Youtube hits van meer dan 321 miljoen views valt Guuga onder een van de meest beluisterde artiesten wereldwijd. Enkele voorbeelden van zijn top songs zijn Casamento, Cabare, Fiu Fiu & Disputa Pra Qual Mais Kika.

De kaartverkoop start op vrijdag 27 januari. De early bird tickets zijn SRD 750,- en zijn uitsluitend te verkrijgen op het kantoor van Lustig Events gelegen aan de Kankantriestraat 41. De adressen voor de regular tickets zijn: – Lustig Office – All Star Hermitage, Maretraite & Lelydorp – Compa Group Commewijne, Pad van Wanica – Petisco – Perola. Deze gaan van start nadat de early birds zijn uitverkocht! Voor Golden Circle Tickets kun je alleen terecht bij Lustig Office aan de Kankantriestraat 41. Dit evenement is 16+

De organisatie kijkt uit naar een mooi evenement samen met een multiculturele crowd. Ze belooft een onvergetelijk evenement neer te zetten met een top productie geleverd door Zajofa. Veel vuurwerk, special effect, een geweldige licht en led show, de perfecte sound van MSS & een top organisatie!