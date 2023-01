Automobilist zonder rijbewijs veroorzaakt ravage aan de Auguststraat

Bij een eenzijdig verkeersongeval nabij de kruising van de Auguststraat en de Henrystraat in Suriname, is een automobilist tegen een schutting van een woning geknald. Beelden van het verkeersongeval werden vrijdag flink rondgestuurd (foto).

Volgens de Surinaamse politie is de veroorzaker van Haïtiaanse afkomst en niet in het bezit van een rijbewijs. Hij zou even daarvoor betrokken zijn bij een aanrijding op de kruising van de Johannes Mungra- en de Auguststraat.

Met zijn blauw gelakt voertuig reed hij over de Johannes Mungrastraat, toen hij van achter werd aangereden en daarna zelf op zijn voorrijder botste.

De bestuurder verklaarde dat hij daarna de Auguststraat in sloeg en dat zijn gaspedaal vast zat. Hij zegt hierdoor de controle over de besturing te hebben verloren waarna het voertuig hard tegen een schutting knalde. Door de slag vloog de complete motor uit de machinekamer.

Zowel de schutting als de auto raakte flink beschadigd zoals te zien is op de foto’s. De bestuurder klaagde van pijn.

De Surinaamse politie heeft de zaak en zijn verklaring in onderzoek. Dit onderzoek moet uitwijzen of hij na de eerste aanrijding wilde vluchten, aangezien het verkeersongeval ver van bovengenoemd kruispunt plaatsvond.