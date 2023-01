Lijk 22-jarige verdronken Braziliaan geborgen uit Lawa rivier

De 22-jarige Braziliaan Raimundo Alves de Moraes was afgelopen zondag 21 januari in de Lawa rivier in Suriname gaan zwemmen. Hij verdween daarbij in de diepte en werd vanaf die dag vermist.

Volgens getuigen gebeurde dit in het dorp van Antonio do Brinco, nadat hij flink alcohol had gedronken. Zijn stoffelijk overschot werd dinsdag 24 januari drijvend in de Lawa rivier aangetroffen.

Het lichaam werd dinsdagavond geborgen. Het gezicht was aangevreten door vissen. De rest van het lichaam was nog in takt.

Vandaag is het lijk overgevlogen naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.