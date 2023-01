Auto vliegt over beschoeiing langs Waterkant en landt in Surinamerivier

Deze personenwagen is donderdagochtend rond 01.30 uur op indrukwekkende wijze in de Surinamerivier terechtgekomen.

De bestuurder verloor bij het Revoplein door nog onbekende reden de controle over stuur, waarna de wagen van de weg raakte. Het voertuig vloog over de beschoeiing en belandde in de Suriname rivier.

Wonder boven wonder bleef de automobilist ongedeerd. De Surinaamse politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen te bergen. Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt.