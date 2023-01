Vader Ryan Koolwijk overleden na verkeersongeval op de fiets in Suriname

De Nederlandse fietser die gisteren om het leven kwam nadat hij was aangereden door een automobiliste aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname, is de 74-jarige Kees Koolwijk en niet Albert Koolwijk zoals de politie vandaag officieel liet weten. De redactie van Waterkant.Net verneemt verder dat hij de vader is van voormalig profvoetballer en assistent-bondscoach van Natio Suriname Ryan Koolwijk (37).

Het slachtoffer was met familie op vakantie in Suriname en zou eerder die week terugvliegen. Zijn broer werd echter opgenomen in het ziekenhuis, waardoor de terugreis later werd. Dinsdag werd zijn broer ontslagen uit het ziekenhuis en ging samen met zijn vrouw met een taxi naar huis.

Kees was ook naar het ziekenhuis op de fiets en had het paspoort van zijn broer Albert op zak. Toen hij terug naar huis fietste werd hij aan de Dr. Sophie Redmondstraat door een automobiliste aangereden toen hij wilde afslaan. Hij overleed ter plekke.

Toen de Surinaamse politie ter plaatse kwam vonden zij het paspoort van zijn broer in zijn broekzak, vandaar dat Albert (72) door de autoriteiten werd genoteerd als de overledene.

Ryan Koolwijk is een voormalig Nederlands-Surinaams profvoetballer die doorgaans als middenvelder speelde. In 2022 stopte hij met voetballen en werd assistent-bondscoach van Natio.