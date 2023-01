Tijdloze Indiase muziek als aftrap van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie

Theater De Nieuwe Regentes begint het nieuwe jaar met een muziekvoorstelling ter ere van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Dit jaar wordt ook de migratie van hindoestaanse contractarbeiders uit India naar Suriname groots herdacht. De voorstelling Rāga Vani illustreert de overlevingskracht van de rijke Indiase muziektraditie als cultureel erfgoed door de generaties heen. Het middagconcert is op zondag 5 februari 2023 te zien in de Grote Zaal van het theater.

Surinaamse musici in Nederland

Zanger Prewien Pandohi-Mishre, gitarist Kries Malhoe en percussionist Dilip Dhoenmoen zijn alle drie geboren in Suriname en hebben zich in Nederland ontwikkeld tot vooraanstaande musici. Zij geven een eigentijdse interpretatie van de klassieke Indiase liederen en Surinaams-Hindoestaanse volksmuziek.

Ambassadeur van de Indiase klassieke muziek in Nederland

Prewien Pandohi-Mishre is gespecialiseerd in de Noord-Indiase klassieke- en devotionele muziek Hij combineert raga-muziek regelmatig met modernere muziekstijlen. In 2019 heeft hij zijn Master in Indiase zang afgerond bij muziekinstituut CODARTS. Om de traditionele Indiase muziektraditie in leven te houden heeft hij muziekschool Rasique opgericht.

Eerbetoon aan Lata Mangeshkar, de Indiase Nachtegaal

Het concert wordt afgesloten met een eerbetoon aan de Nachtegaal van India, zangeres Lata Mangeshkar (96) die op 6 februari 2022 is overleden. De legendarische zangeres heeft generaties van Surinaams-hindoestaanse musici geïnspireerd en is onlosmakelijk verbonden met de culturele vorming van de diaspora gemeenschap in Suriname en Nederland. Het trio bracht eerder een cover van het nummer ‘Baharon Mera Jeevan Sanwaro’ van Lata uit. Het melancholische lied gaat over hoop en verwachting gericht aan het aankomende lente seizoen en de natuur.