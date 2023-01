TCT en belanghebbenden Boven-Suriname bespreken toerisme bevordering

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft samen met belanghebbenden uit Boven-Suriname van gedachten gewisseld over het bevorderen van het toerisme in het gebied. Dit gebeurde op dinsdag 24 januari 2023 op het commissariaat te Atjoni waar een TCT-delegatie onder leiding van minister Albert Jubithana deelgenoot is geweest van een vergadering tussen districtscommissaris Ndepe ‘Frits’ Dinge en een aantal lodgehouders. Partijen hebben zich gezamenlijk gebogen over het effectiever maken van de toerismesector in Boven-Suriname.

Minister Jubithana, burgervader Dinge, die de delegatie had uitgenodigd, en de lokale ondernemers hebben hun gedachten laten gaan over de aanpak. Parlementariër Miquella Huur heeft in het bijzonder de districtscommissaris en lodgehouders geïnformeerd over de Toerismewet welke deze dagen in behandeling is in het parlement. Huur die een van de initiatiefnemers is van de Toerismewet spreekt de hoop uit dat het ontwerp op donderdag 26 januari wordt aangenomen door het parlement. Deze wet zal volgens haar ervoor zorgen dat er een wettelijke basis komt voor de ordening van de sector. Huur: “Er komt een autoriteit die zich zal bezighouden met certificering, het uitgeven van keurmerken en de randvoorwaarden die voordelen zullen hebben voor de toerismesector.”

Er liggen 28 oorden langs de Boven-Suriname met Atjoni als tussenbestemming is. Bij deze aanmeerplaats zijn vuilverwerking en het schoonhouden van de locatie belangrijke aspecten. “Vuilophaal betreft weliswaar een ander ministerie maar een regering is één en ondeelbaar. We moeten beter gaan beseffen dat het schoonhouden van Atjoni een van de zaken is waar wij met zijn allen achter moeten staan”, aldus minister Jubithana, die eraan toevoegt dat een vuile omgeving niet toeristvriendelijk is. De bewindsman acht het van eminent belang om de gemeenschap de waarde van de toerismesector bij te brengen. “Toerisme is een oneindig product. Nu is de tijd om effectiever te investeren in deze sector”, zegt de bewindsman.

Leden van de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) hebben informatie verstrekt over diverse trainingen voor het upgraden van het toerisme gebeuren. Het ministerie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om middels enquêtes informatie te verzamelen van de lodgehouders.

Minister Jubithana verduidelijkt dat de regering c.q. het ministerie de sector ondersteunt in termen van trainingen, wat ook het geval is in andere districten. Hij noemt onder meer trainingen klachtgerichtheid en kokstrainingen.