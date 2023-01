Studiegroep presenteert tussentijds verslag wijziging Kiesstelsel

President Chandrikapersad Santokhi heeft in aanwezigheid van enkele ministers en parlementariërs een onderhoud gehad met de Studiegroep Aanpassing Kiesstelsel. Het staatshoofd had enkele weken na de uitspraak van het Constitutioneel Hof (CHof) op 5 augustus 2022 inzake wijziging van het kiesstelsel een studiegroep in het leven geroepen, die belast werd met het bestuderen van de toetsing van het hof.

De studiegroep, geleid door mr. Hans Lim A Po sr., heeft haar bevindingen in een document vervat. Het gaat om een tussentijds verslag betreffende een (aan)gepast Kiesstelsel voor Suriname.

De studiegroep heeft dit op dinsdag 24 januari 2023 op het Kabinet van de President aan de regeringsfunctionarissen gepresenteerd. Bij haar installatie op 30 augustus 2022 had de groep van president Santokhi meegekregen om zich op korte termijn over het besluit van het CHof te buigen en met zichtbare resultaten te komen. ”We hadden afgesproken dat we dat binnen vier maanden zouden doen en dat hebben we ook op tijd gedaan,” aldus voorzitter Lim A Po. Hij zegt dat de signalen die zijn verkregen van het staatshoofd, ministers en parlementariërs erop neerkomen, “dat het een deugdelijk document is, goed onderbouwd en een dat waarschijnlijk ook nuttig kan zijn in de verdere vormgeving van de politieke democratie in dit land door een goed kiesstelsel te introduceren.”

“Dus we zijn on the right track,” voegt de jurist eraan toe. Hij spreekt van constructieve opmerkingen, waar de studiegroep verder op zal voortbouwen. De volgende stap wordt waarschijnlijk het verdedigen van het document in een ruimer kader en voor een ruimer forum.

De voorzitter blikt terug op een constructieve vergadering, hoewel volgens hem het geheel niet in een kort tijdsbestek gepresenteerd kon worden. Er zal in ieder geval met veel inzet verder gewerkt worden. “Ik denk dat we gewoon zo door moeten werken en op gegeven ogenblik komt het eind in zicht. Ik denk dat het niet erg lang meer gaat duren.”