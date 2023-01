Security guard met zeven vonnissen aangehouden wegens diefstal

De 51-jarige Ruben L., die tewerk is gesteld bij een securitybedrijf in Suriname, is dinsdag op verdenking van diefstal van een zaktelefoon aangehouden. Deze man is een oud bekende van de politie en heeft reeds zeven vonnissen op zijn naam.

Vernomen wordt dat een collega van de verdachte aangifte tegen hem deed. Beiden waren op 17 januari op een post aan de Watrakanoestraat.

De vrouwelijke collega liet haar mobiel op de tafel in de wachtruimte achter en begaf zich naar de winkel. Toen ze terugkwam ontdekte ze dat haar mobiel niet meer op de tafel was. Ze confronteerde de verdachte hiermee, maar hij bleef ontkennen.

De zoon van de aangeefster heeft de gestolen telefoon getraceerd. Het blijkt dat de buitgemaakte mobiele telefoon in de directe omgeving van Ruben is gelokaliseerd. De politie heeft de verdachte opgespoord en aangehouden, maar de zaktelefoon is nog niet terecht.

Ondanks zijn ontkenning is de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.