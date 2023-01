Lijk van 51-jarige vrouw aangetroffen; zwelling aan hoofd geconstateerd

De politie van Houttuin kreeg dinsdagavond melding van een lijk in een optrekje aan de Bergibitaweg in Suriname. Ter plaatse aangekomen werd het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Volgens haar partner heet het slachtoffer Sedney Roda (51).

De vrouw woonde met haar man op het adres. Uit getuigenverklaringen zou blijken dat de vrouw vaker werd mishandeld.

Het lichaam vertoonde een zwelling aan de linkerzijde van het hoofd. Volgens de bevindingen van de arts kan de zwelling ten gevolge van een slag veroorzaakt zijn. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van enig misdrijf.

De afdeling Kapitale Delicten en de Forensische Opsporing werden in stelling gebracht voor nader onderzoek. Obductie zal uitwijzen als de vrouw aan een natuurlijke dood is overleden.

De partner van de vrouw is naar het politiebureau overgebracht ter voorgeleiding. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.