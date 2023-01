Beloning voor vinden schutter; inzamelactie gestart door familie slachtoffers

In de zaak waarbij de voortvluchtige Minh Nghia Vuong (49) afgelopen zaterdag op klaarlichte dag het vuur opende op zijn ex-vriendin Anneke en haar moeder Michel, is een beloning uitgeloofd.

Dinsdag besloot het Openbaar Ministerie een beloning van 30.000 euro uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de vindplaats en aanhouding van de man.

Moeder Michel (66) overleefde het drama niet, haar dochter Anneke (38) vecht nog altijd voor haar leven. Familie van de moeder en dochter zijn daarom een inzamelactie gestart. Het doel is 50.000 euro op te halen.

Met de opbrengst van deze donaties willen ze helpen de begrafenis van hun moeder Michel te bekostigen en bij te kunnen dragen aan de toekomstige revalidatiekosten van Anneke. Op het moment van schrijven is bijna 10.000 euro opgehaald.

De vermeende schutter is nog altijd niet opgespoord. De politie heeft een andere foto van hem verspreid zoals hierboven te zien is.

De verdachte is 1.70 lang, heeft een licht getinte huid, een normaal postuur en kort zwart haar. Ten tijde van de schietpartij droeg hij een donkere jas model parka, hieronder droeg hij een kledingstuk met een capuchon. Vuong is ook bekend onder zijn bijnaam ‘Lucky’.

Minh Nghia Vuong is vlucht- en vuurwapengevaarlijk. Heeft u informatie over zijn verblijfplaats, bel dan met 0900-8844, of anoniem via M op 0800-7000. U kunt ook bellen met Team Criminele Inlichtingen op 088 – 661 77 34.