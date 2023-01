Zeer onhygiënisch restaurant in Nieuw-Amsterdam onmiddellijk gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) en het BO-kantoor Nieuw-Amsterdam hebben op donderdag 19 januari restaurant AFU onmiddellijk gesloten vanwege onhygiënische toestanden en het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden.

Bij controle door de bestuursambtenaren is gebleken dat de hygiëne in en rondom de keuken zeer slecht is, waardoor terstond overgegaan moest worden tot sluiting van de zaak.

Het restaurant is in opdracht van districtscommissaris Mohamedsafiek Rajab tot nader order gesloten.

Bekijk hier meer foto’s van de aangetroffen situatie.