Vrouw (52) dood na steekpartij; 43-jarige muzikant aangehouden

Een 52-jarige vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden na een steekincident afgelopen nacht aan de Mexicodreef in Utrecht. Het zou gaan om de 52-jarige Rubia Egers (foto).

Haar partner, de in Suriname geboren 43-jarige muzikant Jurgen G., is door de politie kort na het incident aangehouden en wordt nu verhoord. De politie is een onderzoek gestart naar dit tragische incident.

Volgens De Telegraaf was er sprake van een ruzie tussen de twee, in de nacht van maandag op dinsdag. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen overleed.

De verdachte Jurgen G. zou een eigen muziekformatie hebben genaamd Jur & Friends. Op Facebook schreef de Utrechtse Christel: “Deze lafaard heeft mijn tante vermoord. Mijn lieve tante Rubia. Dit had u niet verdiend!”