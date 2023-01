Surinaamse studenten in Cuba krijgen goederen van Volksgezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft een partij goederen gestuurd naar de Surinaamse studenten die studeren in Cuba. Het gaat om een donatie van verbruiksartikelen voor de handhaving van de veiligheid van deze studenten in verband met de stijgende Covid-19 gevallen.

Deze goederen zijn afgelopen zondag overhandigd aan de studenten in Cuba op de ambassade in Havana.

Minister Amar Ramadhin die in oktober 2022 op bezoek was bij deze studenten in Cuba werd in een onderhoud aangegeven wat hun ervaringen zijn en wat allemaal nodig is voor een goede studie aldaar. Ramadhin was bijzonder onder de indruk van de studie discipline van de jonge Surinamers en gaf zijn woord alles eraan te doen vanuit het ministerie voor deze studerende Surinamers.

Ramadhin heeft intussen de eerste bezending gestuurd zoals beloofd en volgens de bewindsman zal het niet hierbij blijven. De studenten zullen de nodige ondersteuning krijgen zolang het past binnen het gezondheidsbeleid.

Recentelijk heeft ook de goedkeuring plaatsgevonden voor het continueren van de studielening via de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), waardoor de studenten ook garanties hebben voor de continuïteit van de studie.

De donatie bestaat uit handschoenen, chirurgische en FP2 maskers, schorten en handsanitizer.

Het ministerie bedankt ambassadeur Wendy Paulus-Aminta en haar staf voor de nodige ondersteuning welke wordt geboden aan de studenten.