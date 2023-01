Politieman aangehouden wegens verduistering van 10 koeien

Een agent van politie in Suriname, is wegens verduistering van 10 koeien in verzekering gesteld. Het zou gaan om R.G., agent 2e klasse tewerkgesteld op politiestation Coronie.

Vernomen wordt dat de aangever tevens benadeelde in de stad woonachtig is. Hij liet het beheer van zijn vee over aan de politieman in Coronie.

Afgelopen jaar stapte de benadeelde naar de politie, toen hij ontdekte dat de politieman zijn koeien zonder toestemming zou hebben doorverkocht.

In verband met het onderzoek is de politieman maandag 23 januari na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.