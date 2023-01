OM: ‘Op haven Jamaica onderschepte cocaïne niet uit Suriname’

Een bericht dat vorige week door diverse binnenlandse en buitenlandse media werd verspreid over de vondst van cocaïne uit Suriname in Jamaica, blijkt niet helemaal juist te zijn. De afdeling Public Relations van het Openbaar Ministerie Suriname heeft laten weten dat de lading, groot 1.549 kilo cocaïne, niet afkomstig is uit Suriname.

Op 15 januari jongstleden verscheen in United News Suriname een artikel over de onderschepping van een lading drugs op de Kingston Wharves-haven in Jamaica (foto), op een schip dat mogelijk afkomstig was uit Suriname met China als eindbestemming.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie via het Justitieel Interventie Team (JIT) navraag gedaan bij de politie, douane en de militaire inlichtingendienst van Jamaica. Daaruit is duidelijk geworden dat de partij niet uit Suriname komt.

De Jamaicaanse autoriteiten bevestigen dat er op 14 januari jl. een partij van 1549 kilo drugs is onderschept op de haven Bustamente in Kingston. De container met de drugs bevond zich op het schip CMA CGM VERACRUZ, afkomstig uit Cartagena, Colombia. De vermoedelijke eindbestemming van het schip was Trinidad en Tobago.

Het containerschip CMA CGM VERACRUZ is te groot voor de Surinaamse wateren, meldt het JIT. Daarom kan het team met zekerheid aangeven dat het schip en de drugs niet afkomstig zijn uit Suriname.