Frenna op zaterdag 4 maart live in Suriname

Black & Sexy en Evenic, presenteren de populaire Nederlandse rapper en zanger, Frenna, op zaterdag 4 maart 2023 live in Paramaribo.

De zanger, rapper, event organisator en labelbaas behoort tot de top van de Nederlandse scene en heeft in zijn carrière al veel mijlpalen aangetikt. Na een reeks uitverkochte events in 2022, waaronder zijn eigen festival 7Fest, het ‘Highest’ concert en twee shows met SFB in AFAS Live en Ziggo Dome Amsterdam, gaat het eindelijk gebeuren: Frenna komt naar Suriname!



De geboren Haagse rapper brak in 2014 definitief door als onderdeel van de rapformatie SFB (Strictly Family Business). Tegenwoordig is Francis Junior Edusei, zoals hij eigenlijk heet, met meer dan twee miljoen Spotify luisteraars per maand ook als soloartiest zeer succesvol.



Frenna scoorde meerdere nummer-1 hits en wist met zijn derde album ‘Francis’ de meest begeerde muziekprijs binnen te slepen, namelijk een Edison Pop Award. Ook verbrak hij in 2018, samen met collega artiest Lil’ Kleine, het tot dan toe gevestigde Spotify-record voor meeste streams in vierentwintig uur met de single ‘Verleden Tijd’. Het nummer stond zes weken op nummer één in de Nederlandse hitlijsten.



Eind 2019 zette hij een nieuw record op zijn naam: zijn muziek werd toen al meer dan 325 miljoen keer beluisterd en deze mijlpaal leverde hem de status als meest gestreamde Nederlandse Spotify artiest op. Alle releases van Frenna zijn bij elkaar opgeteld inmiddels goed voor meer dan 2 miljard streams wereldwijd, een bijzondere prestatie waarvoor hij onlangs nog een award kreeg.



Voor zijn vele fans in Suriname, die lang hiernaar hebben uitgekeken, geeft de topartiest op 4 maart een concert compleet met live band te Copacabana Boulevard, Anton Dragtenweg. Kaarten zijn vanaf woensdag 25 januari verkrijgbaar bij de bekende voorverkoop adressen.