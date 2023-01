Autowrakken langs Majellalaan na 3 jaar opgeruimd: zorgden voor rattenplaag 

De buurtmanager van het ressort Kwatta-Paramaribo, brigadier van politie Daniella Emeliesie, heeft zondag aan de Majellalaan in Suriname opgetreden, waarbij autowrakken zijn verwijderd. Ze ging over tot opruiming, omdat ze klachten van de buren binnenkreeg over rattenplaag, die veroorzaakt zou worden door de verzameling autowrakken.

Deze waren langs de berm ter hoogte van een monteurzaak geplaatst. De monteurzaak is reed opgedoekt, maar de eigenaar liet de wrakken staan. Volgens buurtbewoners stonden de autowrakken langer dan 3 jaar daar.

De buurtmanager doet een beroep op de samenleving om zich hieraan niet schuldig te maken en zodoende ziektes te voorkomen. Ze zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de politie hiertegen streng zal optreden.

De gemaakte kosten zullen op de eigenaren worden verhaald.