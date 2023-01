72-jarige Nederlandse fietser dood na aanrijding met auto in Paramaribo

De fietser die dinsdagochtend aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname door een vrouw in een auto werd aangereden, is de 72-jarige Nederlander Albert Koolwijk. Hij kwam ter plaatse te overlijden. De 24-jarige autobestuurster Sigourny J. werd naar politiebureau Munder overgebracht in belang van het verdere onderzoek.

Beide personen reden over bovengenoemde weg gaande richting Van Idsingastraat. Ter hoogte van de begraafplaats Marius rust wilde de fietser die voorop reed, vermoedelijk afslaan in de doorbraak richting de Maystraat. Daarbij verleende hij geen voorrang aan het rechtdoorgaand verkeer, zijn de automobiliste, met als gevolg de aanrijding.

Koolwijk werd door het voertuig dat met flinke vaart reed geschept, waarna hij hard op het wegdek kwam te vallen. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde, constateerde het medisch personeel dat de fietser het leven reeds had gelaten. Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam naar het mortuarium werd afgevoerd (foto).

Zowel de fiets als de auto zijn door de Surinaamse politie in beslag genomen ter herkeuring. Geen van de partijen verkeerden onder invloed van alcohol. De zaak zal overgedragen worden aan Verkeersunit Paramaribo voor verder onderzoek.