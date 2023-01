Professionele oogmeting en brillen voor minder draagkrachtige personen in Suriname

Van de 735 minder draagkrachtige personen in Suriname, aan wie de afgelopen periode een professionele oogmeting is aangeboden, is zo’n drie kwart toe aan een bril. Dit melden de Lions Clubs en hun partners na de uitvoering van hun eerste Vision Project van 2023, in Paramaribo, Wanica en Commewijne.

Het Vision project is een samenwerking tussen de Lions Clubs, Lions Club Paramaribo East, Lions Club Paramaribo South en Leo Club Paramaribo East en de Nederlandse Stichting Zienderogen en Vision Care by Varida. Binnen dit project zijn ook 20 leerkrachten bij OS Pontbuiten en 22 leerkrachten van acht lagere scholen in Paramaribo-Noord getraind om zichtproblemen bij hun leerlingen vroegtijdig te herkennen en te helpen aanpakken.

Ook lokale hulporganisaties droegen een steentje bij. Zij zochten in hun werkgebied de kinderen, vrouwen en mannen die door dit project geholpen konden worden. Van 9 tot en met 14 januari konden de mensen terecht in laagdrempelige locaties: OS Pontbuiten (Pontbuiten), IMEAO 1 (Geyersvlijt), Stibula (Latour), Bejaardentehuis Siembah (Mariënburg) en het LSB-stadion (Lelydorp).

Partner Stichting Zienderogen, die vertegenwoordigd was met een groep optometristen en opticiens, laat de door hen gedoneerde monturen in Nederland voorzien van glazen in de juiste sterkte. Deze brillen worden binnen twee tot drie maanden verstrekt. Patiënten die een leesbril moesten krijgen, kregen deze direct mee.

Stichting Zienderogen en Vision Care by Varida waren samen met Lions Club Paramaribo East al betrokken bij het Vision Project dat in mei van 2022 is uitgevoerd. Bij die editie zijn ogen gemeten en brillen gedoneerd in Latour, Pontbuiten en Mariënburg, Wit Santi en Albina.

Op woensdag 18 januari 2023 is er ook een bezoek gebracht aan de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden (Louis Braille school) in Suriname. Tijdens dit bezoek zijn er een braille schrijfmachine, loepen en blindenstokken gedoneerd.

Het totale project inclusief de waarde van de brillen en schenkingen heeft een totale waarde van om en bij 45.000,- USD. De Lions Club Paramaribo East, Lions Club Paramaribo South, Leo Club Paramaribo East, de Nederlandse stichting Zienderogen en Vision Care by Varida zien terug op een succesvol Vision Project, dat mede kon worden uitgevoerd met ondersteuning vanuit het bedrijfsleven.

De Lions Clubs en hun partners blijven zich inzetten voor sociaal zwakkeren in de samenleving door hen de tools aan te reiken om hun situatie te verbeteren. Goed zicht is daarvoor een absolute voorwaarde.