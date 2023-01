Automobilist vlucht bij zien roadblock; met wapens en drugs aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een autobestuurder klemgereden en aangehouden, nabij een roadblock aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

De man zag de politie en probeerde de roadblock te ontwijken. Na de constatering werd door de politie een achtervolging ingezet die resulteerde in de aanhouding van de man.

Tijdens controle in het voertuig stuitte de politie op een vuistvuurwapen met munitie. Daarnaast ontdekte de politie ook drugs. Al deze zaken werden in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de autobestuurder in verzekering gesteld.