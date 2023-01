Inzamelingsactie voor zieke ex-parlementariër Carl Breeveld

De 67-jarige Surinaamse ex-parlementariër Carl Breeveld is ziek. Volgens zijn familie heeft hij naar alle waarschijnlijkheid uitgezaaide prostaatkanker en moet hij op zeer korte termijn naar Nederland voor onderzoek en behandeling. Verder onderzoek en behandeling is niet mogelijk in Suriname.

Breeveld is niet in bezit is van de Nederlandse nationaliteit en kan daardoor geen beroep doen op een Nederlandse zorgverkering. Alle kosten moeten dus zelf betaald worden.

De kosten worden geschat op 45.000 euro. Vanuit een samenwerking met Suriname (Stichting Man Mit Man) wordt dit bedrag gezamenlijk ingezameld.

In Suriname wordt een bedrag van 15.000 euro ingezameld en in Nederland wil de familie het resterend deel van 30.000 euro ophalen.

De familie heeft voor de 30.000 euro een GofundMe inzamelingsactie opgestart. Via deze pagina kan een donatie gegeven worden.