Inbrekers houden flink huis bij beautysalon

Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag nacht flink huisgehouden bij beautysalon ‘Style & Smile Beauty and More’ aan de Botrotoertoeroeweg in Suriname.

Zondagmorgen toen de eigenaar wakker werd merkte hij dat een raam van de salon openstond. Hij zocht er niets achter en dacht dat zijn levenspartner waarschijnlijk vergeten was dit dicht te maken.

Toen hij de deur van het salon opende zag hij dat alles overhoop was gehaald. Volgens de aangever wonen ze langer dan 20 jaar op het adres en hebben ze dit nooit eerder meegemaakt. De onderneming bestaat al drie jaren.

Het is vooralsnog niet bekend wat de inbrekers allemaal buit hebben gemaakt. De politie van Livorno is belast met het onderzoek.