SLM maakt maandag inaugurele vlucht met Sabaku

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is in de startblokken om maandag de inaugurele vlucht met haar nieuwe kist Sabaku uit te voeren, namelijk naar Curaçao en Aruba.

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zaterdag 21 januari de mededeling gekregen dat SLM, samen met de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) de laatste zaken correct heeft kunnen afhandelen met betrekking tot de B737-800. Het gaat om het vliegtuig dat op 3 januari 2023 is ingezegend door de vliegmaatschappij op de Johan Adolf Pengel International Airport.

Gezien deze afhandeling volgt voor de SLM en haar stakeholders het volgende grote moment. Op maandag 23 januari zal de SLM de eerdergenoemde inaugurele vlucht met haar eigen B737-800 uitvoeren. Het is de route PY635 naar Curaçao en Aruba.

De SLM zal trachten ook met dit vliegtuig de service naar haar zeer gewaardeerde passagiers te verbeteren, meldt de Communucatie Dienst Suriname.

Santokhi heeft zich vanaf zijn aantreden eraan gecommitteerd het bedrijf samen met het regeerteam, de directie, vakbond, actoren binnen de luchtvaartsector, en het personeel wederom gezond te maken.

Het besluit om een toestel in eigen beheer voor de regionale route aan te schaffen maakt deel uit van het beleid van de regering. Het voornemen is om in 2023 ook voor de Mid-Atlantische route een vliegtuig aan te schaffen.