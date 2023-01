Klopjacht op levensgevaarlijke Vietnamees die vrouw doodschoot in Zwijndrecht

De politie in Nederland is een klopjacht gestart op de 49-jarige Vietnamees Minh Nghia Vuong, die wordt gezocht voor de dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht.

De politie verdenkt hem van het doodschieten van een vrouw (66) gistermiddag op de parkeerplaats bij het winkelcentrum. De verdachte schoot ook de 38-jarige dochter van de vrouw neer. Zij raakte zwaargewond. De dochter is de ex van de schutter, zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie is Minh Nghia Vuong een beruchte crimineel die eind jaren 70 van Vietnam vluchtte naar Nederland. Zijn naam duikt al in 2001 op bij politie en justitie. Hij is dan lid van een criminele bende die gewapende overvallen pleegt op juweliers in Zoetermeer. Zo bereidt hij onder meer een overval voor door een gat te maken in het dak van een postkantoor, schrijft het Algemeen Dagblad.

In een opsporingsbericht deelt de politie de naam, het signalement en een foto van de man. Zo droeg hij tijdens de schietpartij een donkere parka, met daaronder een kledingstuk met capuchon. Volgens de politie is de man vlucht- en vuurwapengevaarlijk.

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat de man levensgevaarlijk is en dat mensen daarom direct 112 moeten bellen als ze hem zien.