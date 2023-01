De bestuurster van deze auto is vanmorgen over de kop geslagen nadat ze werd aangereden door de bestuurder van een Mark X. Dit gebeurde op de hoek van de Jagernath Lachmon- en Tapanahonystraat in Suriname.

De vrouw was met een mede-inzittende in het voertuig. De automobiliste klaagde van pijn, waarna een ambulance werd ingeschakeld.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.