‘Chinezen leveren waardevolle bijdrage aan ontwikkeling van Suriname’

In het kader van de viering van het Chinees Nieuwjaar, het jaar van het Konijn, op zondag 22 januari werd zaterdag in het KKF-gebouw het lente cultureel festival georganiseerd door de Chinese ambassade en de Suriname Chinese United Association. Zondag waren er vieringen bij de Chinese verenigingen Kong Ngie Tong Sang en Chung Fa Foei Kon. Op beide dagen was de Surinaamse president Santokhi te gast.

“Chinezen leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname.” Zo roemde Santokhi het aandeel van de Chinese gemeenschap in de Surinaamse samenleving zaterdag. Een dag later zei het staatshoofd gereed te zijn voor een ontmoeting met Xi Jinping, staatshoofd van de Volksrepubliek China. Het staatshoofd sprak zondag in aanwezigheid van de Chinese ambassadeur Han Jing zijn dank uit voor de bijdrage van bovengenoemde verenigingen aan de Suriname gemeenschap.

Het jaar 2023 markeert ook 170 jaar Chinese Immigratie en het staatshoofd noemt dit een mijlpaal die, gezien de waardevolle bijdrage van de Chinezen in Suriname, de moeite waard is om te vieren. Ook de ambassadeur van China, Han Jing, ging hierop in. “ Het Chinees nieuwjaar is niet alleen voor de Chinezen, maar voor de totale Surinaamse gemeenschap”, stelt hij. De ambassadeur geeft aan de vriendschapsrelatie tussen Suriname en China verder op te willen bouwen en uit te diepen. Het nieuwe jaar is met verschillende culturele uitingen, zoals zang en dans door verschillende Chinese verenigingen ingeluid.

Onder de aanwezigen in het KKF gebouw waren behalve de president ook enkele ministers, ambassadeurs van verschillende landen, assemblee voorzitter, Marinus Bee, en parlementariërs aanwezig. Het staatshoofd noemt 2023 een jaar van hoop. Hij stelt dat water als element van het Jaar van het Konijn verband houdt met het leven, en daarom een symbool is van zuivering en hoop. “En het speelt een centrale rol in het ondersteunen van gemeenschappen, economieën en samenlevingen,” aldus de president.

Hij benadrukt dat vooral in een tijd waarin ook Suriname wordt geconfronteerd met “een klimaatcrisis, coronacrisis, financiële crisis, economische crisis en vertrouwenscrisis, wij meer dan ooit hoop nodig hebben”. Tegen deze achtergrond zegt president Santokhi dat de langdurige vriendschapsbanden tussen Suriname en China door de jaren heen zijn geëvolueerd en de basis vormen voor het strategisch coöperatieve partnerschap, gebaseerd op de beginselen van respect, vertrouwen en wederzijds voordeel.

Volgens het staatshoofd erkent de Surinaamse regering de Volksrepubliek China voor de onwankelbare steun en solidariteit die zij steeds toont door middel van diverse donaties. President Santokhi kijkt dan ook uit naar voortzetting van de samenwerking op gebieden als onderwijs en capaciteitsopbouw, huisvesting, infrastructuur, landbouw, handel, economie samenwerking, veiligheid en gemeenschapsontwikkeling. Hij meent dat met het oog op de samenwerkingsgeest tussen beide landen er gauw bilaterale gesprekken moeten worden gevoerd ten aanzien van schuldsanering. Volgens de president zal een schuldherschikking de regering in staat stellen om te kunnen werken aan de herstructurering van de economie, ten voordele van het Surinaamse volk.

“Het herschikken van de schulden is geen formaliteit, maar nodig om stopgezette projecten voort te kunnen zetten,” aldus het staatshoofd. Hij geeft aan dat Suriname belangrijke stappen zet in het afbetalen van schulden. Daarnaast wordt gewerkt aan de internationale positie van het land en het aantrekken van investeerders. President Santokhi stelt dat Suriname spoedig een hub voor de Caraïbische regio wordt. “Iedereen, inclusief de Chinezen, willen middels hun inspanningen duurzame ontwikkeling voor het land bereiken,” zegt de president.

Santokhi sprak in onderstaande videoboodschap ook de felicitaties uit aan de Chinese gemeenschap in Suriname. (bericht gaat verder onder video)

Zondag gaf ambassadeur Han Jing aan zich in te zetten voor het versterken van de relatie tussen China en Suriname. President Santokhi zei hierop gereed te zijn voor een bilaterale ontmoeting met het staatshoofd van het Aziatische land. Het lag in de bedoeling president Xi Jinping te ontmoeten tijdens de G20-top op Bali, in november van het vorig jaar. President Santokhi reisde vanwege binnenlandse ontwikkelingen echter niet meer af. “Ik ben ready voor een bilateraal overleg op het niveau van twee presidenten om de samenwerking te verdiepen naar alle sectoren,” sprak het staatshoofd zaterdag.

Hij deelde mee dat de recent beëdigde ambassadeur van Suriname voor de Volksrepubliek China, Pick Fung Chong, binnenkort naar haar standplaats vertrekt. President Santokhi is ervan overtuigd, dat met de nieuwe diplomaat de bilaterale samenwerking verder zal worden verstevigd. “De nadruk zal voornamelijk worden gelegd op het intensiveren van wederzijdse voordelige banden op gebieden zoals handel, economie en de humanitaire relatie,” aldus het staatshoofd. Hij sprak zijn erkenning uit voor de bijdrage van de Chinese verenigingen aan de Surinaamse samenleving. Kong Ngie Tong Sang is tijdens de Covid-19-pandemie actief geweest, onder meer met het doneren van beschermingsmateriaal. Chung Fa Foei Kon ondersteunt bij het vertalen van presidentiële boodschappen naar het Chinees.

Chinees Nieuwjaar is een van de meest belangrijkste festiviteiten voor Chinezen wereldwijd. Het staatshoofd heeft beide verenigingen gevraagd bij te dragen aan het groots vieren van 170 jaar Chinese Immigratie, die dit jaar net als 150 jaar Hindoestaanse Immigratie en 160 jaar Keti Koti een jubileumviering is. Speciaal voor deze gezamenlijke jubileumvieringen heeft president Santokhi vorig jaar een nationale commissie in het leven geroepen. Volgens het staatshoofd is de Chinese gemeenschap inmiddels deel geworden van de Surinaamse bromki dyari.