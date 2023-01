Advocaat: ‘Aanhouding Mackoe kennelijk niet gestoeld op juridische basis’

Advocaat Derrick Veira is de mening toegedaan dat de aanhouding van zijn cliënt Gordon Mac-Donald, meer bekend als ‘Mackoe’, niet op juridische basis is gestoeld.

Mackoe werd op vrijdag 20 januari door een interventie eenheid aangehouden en wordt verdacht van overtreding van zes artikelen, die gerelateerd worden aan uitspraken die hij in 2022 gedaan zou hebben.

Volgens de Surinaamse politie zou hij de president, de vice-president, ministers, first lady, gezagdragers, VHP-toppers, en prominente figuren uit vakbondsorganisaties en het bedrijfsleven zwaar hebben beledigd en met de dood hebben bedreigd.

“Het blijkt dat mijn cliënt de gedane uitspraken publiekelijk had rechtgetrokken. Hij was in september 2022 reeds hiervoor aangehouden en na verhoor door afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heengezonden. Nu wordt dezelfde opname wederom gebruikt om hem in verzekering te stellen”, merkte Veira op.

“Kennelijk is de aanhouding en inverzekeringstelling van mijn cliënt niet op juridische basis gestoeld. Waarom wordt mijn cliënt voor de tweede maal voor hetzelfde feit aangehouden, terwijl hij zich publiekelijk had gecorrigeerd? Dit is de hamvraag die het Surinaamse Openbaar Ministerie dient te beantwoorden. Elke wettelijke mogelijkheid zal worden aangewend om mijn cliënt vrij te krijgen”, aldus Veira.