Zware schade bij aanrijding tussen drie voertuigen in Paramaribo-Noord

Op de hoek van Anton Dragten- en Commissaris Roblesweg in Suriname zijn drie voertuigen vrijdagmiddag hard met elkaar in botsing gekomen.

Alle drie wagens hebben daarbij zware schade opgelopen. Door de klap is een van de auto’s zelfs in de goot beland zoals op de foto te zien is.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar het toedracht van het ongeval.

Twee voertuigen waren niet rijbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.