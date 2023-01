Weduwe van onlangs overleden politieman doet aangifte van ‘diefstal’ van zijn lichaam

Afgelopen week overleed majoor van politie Theodoor Stedenburg ook wel bekend als ‘Stone’, na een tijd ziek te zijn geweest. Zijn overlijden op 50-jarige leeftijd was al erg genoeg voor zijn echtgenote, die deze week weer een flinke tegenslag moest verwerken: het lichaam van haar overleden man is zonder haar toestemming uit het mortuarium gehaald door de familie van haar man en naar Brokopondo gebracht voor de uitvaart.

De in China geboren echtgenote S.L. (foto) heeft op 18 januari aangifte bij politie Latour gedaan wegen ‘diefstal’ van het ontzielde lichaam van haar echtgenoot. Ze sprak vrijdag met onze redactie over deze bizarre gebeurtenis.

Ze gaf aan dat Theodoor in de maand december 2022 nog een testament liet maken bij een notaris, waarin duidelijk werd aangegeven dat zijn vrouw na zijn overlijden moest bepalen waar hij begraven zou worden en dat zij het verder voor het zeggen had.

Afgelopen woensdag werd de echtgenote met de onsmakelijke situatie geconfronteerd dat het lichaam van haar overleden man zonder haar toestemming uit het mortuarium werd gehaald door de familie en naar Sipaliwini werd gebracht.

Naast de aangifte bij de Surinaamse politie heeft S.L. een verzoekbrief gericht aan de Procureur Generaal in Suriname (pg), waarin wordt gevraagd naar een grondig onderzoek naar het zonder toestemming wegnemen van het lichaam uit het mortuarium.

De weduwe had al kosten betaald voor de begrafenis en reeds dranken gekocht voor de dede oso en begrafenis. Ze werd vrijdag echter via video call gebeld en kreeg door de live beelden te zien dat de familie haar overleden man aan het begraven was te Abenaston in Sipaliwini. Ook de rouwdienst en begrafenis waren live te volgen op social media.

De woordvoerder van het Korps Politie Suriname Milton Bisschop bevestigt aan de redactie van Waterkant.Net dat er zaterdag 21 januari een dede oso te Politie Academie wordt gehouden. Of de overleden brigadier van politie met korpseer begraven zou worden, is niet duidelijk.

S.L. hoopt dat de zaak grondig wordt onderzocht en dat het recht zal zegevieren. “Ik ben een Christen en reken op God”, gaf de weduwe als laatst te kennen aan de redactie.