Stijgende lijn Dengue-infecties in Suriname

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) ziet de afgelopen tijd een stijging in het aantal positieve laboratorium bevestigde dengue cases in Suriname. De positieve gevallen zijn vooral te merken in Paramaribo Noord en Kwatta.

Het denguevirus is de veroorzaker van dengue fever (DFF) ook wel knokkelkoorts genoemd, hemorrhagische koorts en dengue shock syndroom (DSS). DHF en DSS zijn twee vormen van ernstige dengue. Het virus wordt overgedragen door muggen die overdag steken.

De incubatieperiode voor het dengue virus ligt tussen de 3-14 dagen (meestal 4-7), na een beet van een geïnfecteerde mug. Het merendeel van de denguevirusinfecties verloopt zonder ziekteverschijnselen. Niet-ernstige denguevirusinfecties worden gekenmerkt door de volgende symptomen:

Plotseling optredende koorts (tot 41 °C) met koude rillingen;

Hoofdpijn, met name achter de ogen

Spier- en gewrichtspijn;

Algehele malaise;

Misselijkheid;

Braken;

Hoesten;

Keelpijn.

Indien u deze klachten ervaart, is het noodzakelijk naar de dokter te gaan! Indien de symptomen erger worden, ga dan direct naar de arts. Indien u dengue heeft opgelopen kunt u voorkomen dat anderen besmet worden door (alsnog) zelf anti muskieten middelen te gebruiken (lotion, gel of spray), bedekkende kleding te dragen en ook overdag onder de klamboe te slapen.

Niet-ernstige denguevirusinfecties herstellen na een aantal dagen tot een week. Mensen kunnen meerdere malen dengue krijgen.

De beste manier om dengue te voorkomen is om broedplaatsen op te ruimen en watervoorraden af te dekken (hierbij kunt u denken aan alle waterhoudende voorwerpen zoals vazen, bloempot onderzetters, fonteinen, autobanden, kapotte dakgoten, oude wasmachines en dergelijke) en ervoor te zorgen dat men niet geprikt wordt door muskieten (slapen onder een klamboe).

Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG houden de situatie goed in de gaten om een dengue epidemie te voorkomen.