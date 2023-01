Politieman houdt dief aan die twee keer thuis bij hem inbrak

De 50-jarige notoire dief Binjamin F., die een al aantal vonnissen op zijn naam heeft staan, heeft tot twee keer toe thuis bij een politieman ingebroken.

Donderdagmiddag belde de schoonmoeder van de politieambtenaar hem op en gaf hem door dat er in zijn woning aan de Beekhuizenweg in Suriname was ingebroken. Zijn vrouw heeft de inbreker gezien, waarna ze hem achterna is gegaan.

De politieman ging snel naar huis en zette een zoekactie op touw, die resulteerde in de aanhouding van de notoire dief.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte donderdag twee shutterglazen heeft gelicht en zich via die opening toegang tot de woonruimte heeft verschaft. Hij rukte ongeveer 5 meter installatiekabel weg en zette een gascilinder klaar om die weg te nemen.

Nadat hij gesnapt was rende hij weg met achterlating van de gascilinder. De politieman hield de verdachte aan met in zijn bezit de installatie kabel. Hij werd na zijn aanhouding aan de politie van het ressort overgedragen.

Bij de voorgeleiding bekende de verdachte eerder thuis bij dezelfde politieman te hebben ingebroken. In het belang van het onderzoek is Binjamin voor twee inbraken in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.