Man ziet zijn gestolen fiets te koop op Facebook

De benadeelde A. schakelde de politie in Suriname donderdag in, nadat hij zijn gestolen rijwiel op Facebook te koop zag. Volgens de aangever ging hij vorig jaar december fietsend naar het werk. Toen hij merkte dat zijn fiets een lekke band had liet hij die op het werk achter.

Op dinsdag 10 januari ontdekte de benadeelde dat zijn fiets niet meer op de plek was waar hij die had achtergelaten. Van de week zag hij dat zijn gestolen fiets op Facebook te koop werd aangeboden. Samen met de politie is de aangever bij de verkoper geweest.

De man die het rijwiel ten verkoop aanbood had het van een derde gekocht voor 1.000 SRD. Hij verkocht het door voor 4.500 SRD.

De heler heeft uiteindelijk de fiets aan de rechtmatige eigenaar afgestaan. Na ernstig te zijn aangesproken werd de heler door de Surinaamse politie heengezonden.