Dilip Sardjoe zes maanden na oplopen hersenvliesontsteking overleden

Vandaag vond in Suriname de uitvaart plaats van de bekende ondernemer Dilip Sardjoe. Hij kwam na ziekte op 15 januari jongstleden op de intensive care in Nederland te overlijden. Tijdens de uitvaartplechtigheid sprak chirurg Chander Mahabier, die hem intensief heeft begeleidt, over zijn gezondheid.

Sardjoe werd op 17 juli 2022 met spoed opgenomen in het AZP in Paramaribo. Hij was verward en kon niet op zijn benen staan. Onderzoek wees uit dat hij een hersenvliesontsteking had. Op 23 juli 2022 werd hij overgeplaatst naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Daar werden veel en ingewikkelde onderzoeken gedaan naar de oorzaak van de ontsteking. Deze bleef echter onduidelijk.

Op grond van aannames werd de behandeling gestart en het leek goed te gaan. In een redelijk goede toestand werd hij op 11 oktober 2022 overgebracht naar een revalidatiecentrum om aan te sterken voor zijn vertrek naar Suriname.

Op 15 oktober 2022 kreeg hij echter een zware epileptische aanval in het revalidatiecentrum en werd hij met spoed opgenomen op de intensive care van het EMC. Vanaf toen was het een rollercoaster, waarbij sommige behandelingen aansloegen en andere weer helemaal niet, aldus Mahabier.

Op 12 december heeft hij voor het laatst kunnen spreken met zijn gezin en familie. Op zaterdag 14 januari bleek het niet goed te gaan waarna de familie terug ging naar Nederland, alwaar de ondernemer op zondag 15 januari de geest gaf.

Vandaag vond zijn uitvaart plaats. De geleerden hebben volgens dr. Mahabier nimmer kunnen vaststellen wat de oorzaak van de hersenvliesontsteking is geweest.