30-jarige Romercio kwam met auto in Boomskreek terecht

De persoon die vanmorgen om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Ringweg-Zuid in Suriname, is de 30-jarige Romercio Hatomi (foto). Hij zou met de auto op z’n kop in de boomstreek terecht zijn gekomen.

De melding van het ongeval kwam iets na 7.00u vanmorgen binnen bij de politie. De brandweer werd ingeschakeld om assistentie verlenen.

Het slachtoffer zat alleen in het voertuig. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Zijn lichaam is afgestaan aan de nabestaanden.