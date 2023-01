Vrouw ‘vliegt’ met auto in trens na aanrijding

De bestuurster van deze personenauto is donderdagochtend met haar auto in de trens op de hoek van de Petunia- en Kamperfoeliestraat in Suriname ‘gevlogen’, nadat zij in botsing kwam met een busje.

De vrouw reed over de Kamperfoeliestraat en op de hoek verleende de bestuurder van het busje geen voorrang aan haar, met de aanrijding als gevolg.

De vrouw wist met hulp van omstanders uit de auto te komen en bleef ongedeerd. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen is door een sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd.