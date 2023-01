Recherche midden houdt ruitenwisserdief aan

Na intensief speurwerk lukte het de rechercheurs van Regio Midden om de verdachte Daniels O., in de kraag te vatten.

Op vastgelegde camerabeelden is te zien dat een dief, die zijn gezicht helemaal had bedekt de ruitenwissers van twee viertuigen heeft weggerukt. Dit gebeurde in de vroege ochtend van woensdag aan de Tout Lui Fautweg in Suriname.

De politie stelde de beelden veilig en ging op onderzoek uit. De verdachte Daniels werd in beelden gebracht en aangehouden. Er werden in totaal 8 paar ruitenwissers aangetroffen, een koplamp en een kwitantieboekje aangetroffen.

Al deze zaken werden door de recherche in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de ruitenwisserdief in verzekering gesteld.