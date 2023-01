Nederlander (70) maakt 450 keer euro’s over voor Surinaamse oplichtster (52)

De politie in Suriname heeft een 52-jarige Surinaamse vrouw aangehouden die een inmiddels 70-jarige Nederlandse man voor grote bedragen in euro’s zou hebben opgelicht. De 70-jarige aangever N.J. is onlangs speciaal naar Suriname afgereisd om aangifte ter zake oplichting en verduistering te doen tegen de vrouw A.M.

In 2017 leerde de Nederlandse aangever de Surinaamse vrouw kennen. Er ontstond een intieme band tussen hen. Gaandeweg lukte het de vrouw om grote geldbedragen van de man af te troggelen. Ze gebruikte daarbij een heleboel verzinsels om de man ertoe over te halen het geld naar haar te sturen.

Zo beweerde ze dat haar dochter een spoed-operatie moest ondergaan en dat ze drie keer losgeld moest betalen, omdat ze drie keer gegijzeld zou zijn. Ook hield ze de Nederlandse man voor dat hij drie percelen kon kopen voor een redelijke prijs.

De aangever heeft in totaal 450 keer geldbedragen overgemaakt aan de verdachte, voor een bedrag van totaal 50.000 euro.

Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie deelt mee, dat uit het voorlopig onderzoek is gebleken, dat A.M. zich ook voordeed als advocaat. Zij is eerder in aanraking met justitie gekomen en wel in een moordzaak en zat daarvoor negen jaren in de bak.

Aangezien er maar geen schot kwam in de zaak reisde de beetgenomen man af naar Suriname. Hij overlegde alle bonnen van zijn overmakingen aan de recherche van Paramaribo als bewijs (foto onder).

De recherche heeft de vrouw vervolgens op donderdag 19 januari opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Ze heeft een volmondige bekentenis afgelegd, maar de politie heeft geen geld bij haar aangetroffen.

De aangever vertrekt binnenkort terug naar zijn geboorteland, aldus de woordvoerder.