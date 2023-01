Mogelijk strafrechtelijk onderzoek naar vechtpartij bij school

Buurtmanagers Reginald Nibte en Rudi Tevreden van het Korps Politie Suriname hebben donderdagmiddag ingespeeld op een geplande vechtpartij tussen scholieren van de H.G. Sylvesterschool en vermoedelijk overige scholen in de directe omgeving.

Na bekomen informatie hebben de buurtmanagers door tactisch handelen erger kunnen voorkomen en een geplande vechtpartijen tussen scholen kunnen verijdelen.

Beelden van de vechtpartij gingen kort daarna viraal. Bij het bestuderen van de beelden door de Surinaamse politie zijn tal van strafbare gedragingen waargenomen zoals openlijke geweldpleging, zware mishandeling of poging daartoe, mishandeling, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en belaging.

Volgens Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie maken ouders en docenten zich zorgen over het onacceptabel gedrag van de jeugd. Pesten, beledigen en elkaar uitdagen voor gevecht na schooltijden is uit den boze. De woordvoerder doet daarom een beroep op de ouders om met hun kinderen te praten.

“Laat niets aan een toeval over. Ook de scholieren die bezig zijn met de vechtpartijen en pesterij zullen worden aangepakt. De politie zal zeker inspelen op de ontoelaatbare en/of strafbare gedragingen van jongeren”, aldus de politie.

De woordvoerder zegt verder dat het niet uitgesloten is dat er een strafrechtelijk onderzoek komt. Volgens hem kan de politie ambtshalve optreden. “Deze strafbare feiten zijn vrij ernstig en staat er inverzekeringstelling op. Er wordt wederom een oproep gedaan aan de studenten om zich voorbeeldig te gedragen. Stoerdoenerij kan maken dat u in de gevangenis beland. U bent gewaarschuwd”, zegt de woordvoerder.

Inmiddels heeft de Landelijke coördinator Buurtmanagment inspecteur Kia zijn medewerkers in stelling gebracht. De zaak wordt scherp in de gaten gehouden. Bisschop geeft verder aan dat de leerkrachten in contact moeten treden met de afdeling Jeugdzaken voor voorlichting op de scholen. Dat is de taak van Jeugdzaken om het preventief beleid verder te continueren, aldus de woordvoerder.