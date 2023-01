Mark X bestuurster zonder rijbewijs knalt tegen ambulance met loeiende sirene

De bestuurster van deze Mark X is donderdagavond tegen een ambulance geknald, die met loeiende sirene met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Vernomen wordt dat de vrouw niet over een rijbewijs beschikt.

De aanrijding vond plaats op de hoek van de Coesewijne- en de Marowijnestraat. De ambulance kwam met een patiënt van de RGD Para en had als bestemming het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Op de hoek werd de ziekenauto aangereden door de automobiliste die de Coesewijnestraat wilde oversteken en voorrang moest verlenen.

Door de klap van de aanrijding draaide de Mark X op de weg. De bestuurder van de ambulance gaf aan dat hij niet kon uitwijken voor de personenauto.

Een tweede ambulance van de Spoedeisende Hulp (SEH) werd ingeschakeld om de patiënt die in de aangereden ambulance zat, verder te vervoeren naar het Diakonessenhuis.

De bestuurster en een medeinzittende van de Mark X zijn door een politie met een visum voor een medische checkup verwezen naar de SEH.

De ambulance en de Mark X die grote schade hebben opgelopen, zijn door een ingeschalelde sleepdienst afgevoerd. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname werden ook opgeroepen om olievlekken op de weg op te ruimen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.