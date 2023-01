Lijk in Bombaykanaal is van dakloze 62-jarige Ramon

Het lichaam dat afgelopen maandag in het Bombaykanaal te Calcutta werd aangetroffen, is van de 62-jarige Ramon Chanai. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

De politie van het bureau Calcutta kreeg op die maandag 16 januari een telefonische melding dat er een lijk bij de SWM sluis te Tijgerkreek in het water was aangetroffen.

De wetsdienaren deden de locatie aan en bleek het te gaan om het ontzielde lichaam van bovengenoemde man, die geen vaste woon- en of verblijfplaats had. Een arts stelde officieel de dood van Chanai vast.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) werd het lijk ter obductie door de politie in beslag genomen.

Volgens het obductierapport is komen vast te staan dat Ramon door verdrinking is komen te overlijden, waarna het ontzielde lichaam in opdracht van het OM is afgestaan aan de nabestaanden meldt de politie.