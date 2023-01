Zus probeert auto van broer in brand te steken

De 46-jarige Astrid V. heeft woensdagavond geprobeerd de auto van haar broer in brand te steken. Dit gebeurde aan de Sewsahaiweg in Suriname.

De vrouw vind dat haar broer haar steeds onder druk zet. Ze pakte kranten en plaatste die onder de auto vlakbij de benzine tank. Vervolgens stak ze het papier in brand.

Het betreft een perceel waarop twee houten woningen staan, namelijk een van haar en de andere van haar broer. De broer had zijn auto nauwelijks een meter verwijderd van zijn huis geparkeerd.

De broer, die in de keuken bezig was, hoorde zijn zus buiten tekeer gaan. Hij vernam van derden dat zijn zus de uitlatingen had gedaan dat ze de auto van hem in brand zou steken.

Op een gegeven moment liep de broer naar buiten en zag tot zijn schrik vlammen onder zijn auto. Hij heeft het vuur gedoofd en schakelde meteen de politie in. Volgens de broer konden zijn auto en huis binnen een fractie van seconden in brand zijn gevlogen. Door kordaat optreden van hem is erger voorkomen. De bedrading van de auto heeft schroeischade opgelopen.

De zus werd door de politie meegenomen. Ze gaf toe tot deze daad te zijn overgegaan, omdat ze de situatie zat was. Haar broer zet haar steeds onder druk zei ze tegen de agenten. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 46-jarige vrouw in verzekering gesteld.