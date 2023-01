Valentine party met Zonnebloem en La Fiesta in Duivendrecht

Op zaterdag 18 februari 2023 presenteert Club La Bamba een gezellige Valentine Party van 18.00u – 01.00u in Duivendrecht. Het wordt een hele speciale editie want er is live muziek van maar liefst twee top bands.

Niemand minder dan de formaties Zonnebloem en La Fiesta zullen er een heerlijke Valentine Party van maken. Tussendoor draait DJ Cliffhanger de lekkerste hits. Stilstaan is dus geen optie met deze muzikale toppers!

Deze bijzondere Valentine Party vindt plaats aan de Ellermanstraat 30 in Duivendrecht, vlakbij de Makro Amsterdam. Kaarten zijn in de voorverkoop voor 20 euro verkrijgbaar bij Munavoice aan de Eerste van Swindenstraat 46D in Amsterdam.

Bel voor reserveringen naar +31684840830 of stuur een mail naar clublabamba@gmail.com. Kaarten aan de deur zijn 25 euro (contant).

Valentine Party

Zaterdag 18 februari 2023

18.00u – 01.00u

Ellermanstraat 30 in Duivendrecht

Muziek: Zonnebloem, La Fiesta en DJ Cliffhanger

Keuken open om 18.00u