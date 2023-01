Man met vuurwapens en munitie aangehouden bij controlepost Stolkertsijver

De politie in Suriname heeft eerder deze week laten weten dat de controles bij Stolkertsijver opgevoerd worden. Als gevolg hiervan is er vandaag een verdachte aangehouden, die twee vuurwapens en munitie bij zich had (foto).

Volgens de woordvoerder van de Surinaamse politie, Milton Bisschop, gaat het om de 27-jarige Rivellino P. Hij reed in een witte Toyota Ipsum vanuit Paramaribo richting Albina.

Tijdens de controlewerkzaamheden te Stolkertsijver heeft de Surinaamse politie twee vuistvuurwapens en scherpe patronen bij hem aangetroffen. De verdachte werd daarna overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie.

“De instructies van de regio commandant Oost, commissaris Melvin Pinas zijn duidelijk: zonder aanziens des persoons wordt er opgetreden. Alle voertuigen worden onderworpen aan een algehele veiligheidscontrole”, deelt woordvoerder Bisschop mee.

De vuurwapens en munitie zijn in beslag genomen.