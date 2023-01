Dubai weer gekroond tot nummer 1 wereldwijde bestemming

Dubai is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot nummer 1 wereldwijde bestemming in de Tripadvisor® Travellers’ Choice Awards, een bevestiging van de positie van de stad als ’s werelds favoriete toeristische bestemming.

De internationale toppositie van Dubai is bekendgemaakt door Tripadvisor®, het grootste reisinformatie platform ter wereld, tijdens de jaarlijkse Travellers’ Choice® Best of the Best Destination Awards 2023.

Tripadvisor Travellers’ Choice Award-winnaars worden op een exclusieve wijze gekozen door miljoenen reizigers vanuit de hele wereld, die hun echte en onbevooroordeelde beoordelingen of meningen geven over bestemmingen, activiteiten en ervaringen. De kwaliteit en kwantiteit van de onafhankelijke bestemmingsreviews en beoordelingen van reizigers besloeg een periode van 12 maanden van 1 november 2021 tot 31 oktober 2022.

De erkenning ondersteunt het doel van de onlangs gelanceerde Dubai Economic Agenda D33 om de status van Dubai als een van de top drie belangrijkste toeristische en zakelijke bestemmingen ter wereld te versterken.

De twee opeenvolgende erkenningen onderstrepen de aanzienlijke inspanningen om de levendige economie en het toeristische ecosysteem van de stad te versterken. Dit staat in lijn met de visie van HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-president en Premier van de VAE en Heerser van Dubai, om van de bestemming de meest bezochte en leefbare stad ter wereld te maken.

De hoogste onderscheiding van Tripadvisor is de laatste in een reeks van internationale onderscheidingen voor Dubai. Met meer dan 13.000 restaurants en cafés verspreid over de stad, blijft Dubai internationale erkenning krijgen als een wereldwijde gastronomische hub. Dit blijkt onder meer uit de lancering van de MICHELIN Guide Dubai en de komst van de gerenommeerde culinaire restaurantcriticus Gault&Millau in 2022. Verschillende restaurants, chef-koks en gastronomische ervaringen in Dubai werden eerder al erkend in de eerste editie van de 50 Best Restaurants Awards 2022 van het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Volgens de laatste gegevens die door Dubai’s Department of Economy and Tourism zijn gepubliceerd, heeft Dubai tussen januari en november 2022 12,82 miljoen internationale overnachtingsbezoekers verwelkomd. Dit is meer dan de 6,02 miljoen toeristen die Dubai in dezelfde periode in 2021 aantrok. Tijdens deze periode van 11 maanden openden ook 794 hotelvestigingen met meer dan 145.098 kamers hun deuren voor gasten, met een sterke bezettingsgraad van 73 procent, een van de hoogste internationale bezettingsgraden.

De heropleving van Dubai in 2022 werd verder gestimuleerd door Expo 2020 Dubai. Het enorm succesvolle wereldwijde evenement trok meer dan 24 miljoen bezoeken. Ook Suriname nam deel aan Expo. De Surinaamse president Santokhi hield daar een toespraak.