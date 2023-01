Ontdek de natuurlijke schoonheid en diverse cultuur van Trinidad

De bestemming Trinidad is tijdens een speciale persconferentie door Tourism Trinidad Limited gepresenteerd op de Vakdag van de Vakantiebeurs 2023, als een nieuwe vakantiebestemming voor alle reizigers uit Nederland, alsmede Suriname en Curaçao.

Na een jarenlange afwezigheid heeft ‘KLM Royal Dutch Airlines’ opnieuw een rechtstreekse verbinding van Amsterdam naar Port-of-Spain, de hoofdstad van de tweelingstaat Trinidad en Tobago. Gedurende het huidige winterseizoen en komende zomerseizoen wordt er drie keer per week op en neer gevlogen met een Airbus 330-200 naar Trinidad, van waaruit er verschillende uitvluchtmogelijkheden zijn, zoals het zustereiland Tobago, op slecht 15 minuten vliegen met Caribbean Airlines, de nationale luchtvaart maatschappij van Trinidad en Tobago. De meest zuidelijke eilanden van de Antillen, liggen op nagenoeg dezelfde afstand, precies tussen Curaçao en Suriname.

De fascinerende geschiedenis van Trinidad heeft geleid tot een overvloed aan festivals en evenementen die een eerbetoon zijn aan het Afrikaanse, Chinese, Oost-Indische, Franse, Spaanse en Syrische erfgoed, om er maar een paar te noemen. Met het hele jaar door warm weer, met gemiddelde temperaturen van 26 ͦ C, en zoveel activiteiten die de bestemming te bieden heeft, is “Visit Trinidad, Always in Season” niet alleen een slogan, maar een welkome meerwaarde voor Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse reizigers.

Trinidad en Tobago is recent door National Geographic aangekondigd als een van de top 35 ‘Best of the World’-bestemmingen voor 2023. Hier bevindt zich de op één na grootste broedplaats ter wereld van voor zeeschildpadden. Geen wonder dat de eilanden enkele van de beste ecotoeristische ervaringen bieden, waaronder het Caroni Bird Sanctuary en het Asa Wright Nature Centre, dat in april 2023 wordt heropend.

Mw. Carla Cupid, Chief Executive Officer van Tourism Trinidad Limited, die leden van de Nederlandse reismedia toesprak, zei: “We zijn verheugd om voor de eerste keer op de Vakantiebeurs te zijn en te zien dat ons prachtige eiland Trinidad met zijn rijke biodiversiteit en diverse cultuur de Nederlandse markt aanspreekt”. Mevrouw Cupido vervolgde: “We blijven ons toeristisch product upgraden en uitbreiden door dit jaar en volgend jaar verschillende merkhotels aan ons kamerbestand toe te voegen.”

Volgende maand, op 20 en 21 februari, sluit Trinidad het carnavalsseizoen af met “The Greatest Show on Earth”, het jaarlijkse carnavalsfeest dat de aanzet gaf tot talrijke vergelijkbare carnavals over de hele wereld, zoals Nottinghill Carnaval in London. Trinidad wordt ook beschouwd als de culinaire hoofdstad van het Caribisch gebied, met meeslepende ervaringen uit onze gevarieerde keuken. Er wordt gezegd dat een van de beste manieren om de lokale cultuur te ervaren is “je weg door Trinidad te proeven”.

Ook aanwezig op de Vakantiebeurs is senator, de heer Randall Mitchell, minister van Toerisme, Cultuur en Kunst van Trinidad en Tobago, die de deelname aan de Vakantiebeurs verwelkomde als een die past in de algemene strategie van het land om de Nederlandse en Europese reismarkten te ontwikkelen en het aantal bezoekers uit de Benelux-regio in het bijzonder te verhogen dankzij de directe vluchtverbinding met KLM.

Voor meer informatie over Trinidad, kijk op: www.visitrinidad.tt.