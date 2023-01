Lijk van 41-jarige man in woning Brokopondo; vermoedelijk misdrijf

In Suriname is afgelopen woensdag het ontzielde lichaam van de 41-jarige Richenel A. in een woning te Chille Pasi (Brokopondo) aangetroffen. Het lichaam, dat bij ontdekking reeds in staat van ontbinding verkeerde, vertoont tekenen van een misdrijf.

Verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie werden ingeschakeld en gingen voor onderzoek ter plaatse. Het lichaam is in beslag genomen en naar Paramaribo afgevoerd ter obductie.

De zaak is aan de afdeling Kapitale Delicten overgedragen voor verder onderzoek.

Er is nog niemand aangehouden.