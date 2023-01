In kanaal drijvend lijk uit het water gehaald 

In het Bombaykanaal te Saramacca werd maandag rond 18.00u dit levenloos lichaam drijvend in het water aangetroffen. Het stoffelijk overschot werd ontdekt door een voorbijganger, die dit meldde bij de Surinaamse politie.

De politie ging ter plaatse voor onderzoek en heeft het lijk samen met omstanders uit het kanaal gehaald en aan land gebracht (foto).

Het betreft in deze een man, die verwondingen vertoond in het gelaat. Het is vooralsnog niet bekend of er sprake is van een misdrijf.

Het Forensisch Opsporingsteam (FO) van het Korps Politie Suriname is ingeschakeld. Het onderzoek duurt voort.