Vriend van zus verkoopt 65 doksen van ingesloten zwager

De 36-jarige Krishan M. heeft ruim 65 doksen van zijn zwager, die vanwege een strafbaar feit door de politie in Suriname was ingesloten, gestolen en doorverkocht.

Toen de aangever na drie maanden vrij kwam, begaf hij zich naar zijn perceel waar zijn kwekerij staat. Ter plaatse aangekomen kreeg hij de schrik van zijn leven, toen hij zag dat de doksenren leeg was. Hij begaf zich meteen naar zijn zus aan wie hij het beheer had toevertrouwd.

De verdachte betreft de vriend van de zus. Volgens de zus beheerde haar vriend de doksen. Afgesproken werd dat de twee de aangever 35.000 SRD zouden betalen. De betaling bleef echter uit, waarna de aangever naar de politie stapte.

De politie stelde na de aangifte een onderzoek in, waarbij de verdachte Krishan werd opgepakt. Hij verklaarde dat hij de doksen vrij buiten de ren had gelaten, zodat ze gras op het weiland konden gaan eten. Volgens hem gingen ze echter het bos in en kwamen nooit meer terug.

De politie confronteerde de verdachte met getuigenverklaringen, waarna hij terugkwam op zijn verklaring en toegaf de doksen te hebben verkocht. Op aanwijzing van Krishan werd de heler achterhaald, die toegaf 11 stuks doksen te hebben gekocht. De heler is een ondernemer die in deze branche handel drijft.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de heler heengezonden. Krishan werd zondag in verzekering gesteld.